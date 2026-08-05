Đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương Ngày Văn hóa Việt Nam từ năm nay

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Dự thảo luật này do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Treo cờ dịp lễ, Tết trên các phố ở Hà Nội.



Đáng chú ý, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động liên quan đến nghỉ lễ, Tết. Cụ thể, dự thảo luật đã bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo Bộ Nội vụ, nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Trong tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (dự kiến tháng 10/2026). Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, riêng quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam có hiệu lực ngay từ thời điểm Quốc hội thông qua.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua, người lao động có thể được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam ngay trong năm 2026.

Bên cạnh đó, dự thảo luật còn bổ sung quy định: "Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo việc thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề".

Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc công bố sớm lịch nghỉ sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, du lịch, học tập cũng như bố trí phương án đi lại, góp phần giảm áp lực giao thông và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trước đó, tổ chức Công đoàn cũng đề xuất do ngày 24/11 năm nay rơi vào thứ Ba nên có thể hoán đổi ngày làm việc vào thứ Hai để người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày, góp phần tạo điều kiện đi lại và kích cầu du lịch.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Nếu được thông qua, từ năm 2026, người lao động cả nước có thể được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết lên 12 ngày.

Ngoài Ngày Văn hóa Việt Nam, mới đây tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ trong năm vào dịp lễ dịp Quốc khánh, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2-5/9.