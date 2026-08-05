Vụ 147 điểm 10 ở trường Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố thêm 2 bị can

Thông tin trên trên được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) cho biết tại họp báo sáng 5/8 của Bộ GD&ĐT về phương án xử lý các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang .

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, kết quả điều tra đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, trong đó tạm giam 7 bị can.

Về các tội danh, trước mắt cơ quan điều tra đang khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khi có dấu hiệu, căn cứ tội danh khác, cơ quan công an sẽ khởi tố và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin tại họp báo.

Kết quả điều tra đến nay xác định sai phạm bước đầu của tập thể ban Hội đồng thi.

Bộ Công an đã có thông báo với Bộ GD&ĐT để làm căn cứ có hướng giải quyết đối với tất cả các thí sinh.

“Trong quá trình điều tra chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, số lượng thí sinh dự thi đông, 328 thí sinh. Về nguyên tắc các cháu là 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi, đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật, tuy nhiên trên thực tế nhận thức về pháp luật của các cháu còn hạn chế” , đại diện Bộ Công an cho hay.

Vị này cũng cho biết, trong quá trình tra tiếp theo, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và kết luận với nguyên tắc điều tra tới đâu xử lý tới đấy.

Trước khi vụ án được chuyển về Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua rà soát, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang xác định 147 bài thi đạt điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi là dấu hiệu bất thường. Bước đầu, nguyên nhân được xác định nằm ở khâu coi thi.

Trong khi đó, kết quả các môn còn lại không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Môn Ngữ văn có 11 trong số 326 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch với điểm học bạ khoảng 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một điểm 10, mức chênh lệch với học bạ khoảng 0,31 điểm. Theo Sở GD&ĐT Tuyên Quang, các kết quả này phù hợp với năng lực học tập của học sinh.

Vụ án đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.