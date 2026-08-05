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Một hiệu trưởng ở Nghệ An bị khởi tố vì liên quan đường dây cá độ bóng đá

| | Xã hội

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn (xã Nhân Hòa, Nghệ An), đã bị cơ quan công an khởi tố vì liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Nhân Hòa, Nghệ An cho biết, địa phương đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn, đồng thời đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hồng.

Theo lãnh đạo xã, ông Hồng phải hoàn tất việc bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính và tài sản của nhà trường cho Phó Hiệu trưởng để phục vụ công tác sáp nhập trường.

Theo UBND xã Nhân Hòa, ông Nguyễn Hữu Hồng bị khởi tố vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Trường THCS Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa, Nghệ An.

Trước đó, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, phường Quỳnh Mai và một số địa phương đồng loạt triệt phá hai đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 13 đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định hai đường dây này do Nguyễn Quý Cường (37 tuổi, trú TP Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (47 tuổi, trú xã Nhân Hòa, Nghệ An) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng tài khoản tổng cá độ có nguồn từ nước ngoài, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược trực tuyến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ thời điểm diễn ra World Cup 2026 đến khi vụ án bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch trong hai đường dây đánh bạc này lên tới hơn 6,6 tỷ đồng.

Theo Thu Hiền

Tiền Phong

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