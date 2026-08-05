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Lệnh bắt tạm giam chủ hụi Lâm Huệ Mi 31 tuổi

| | Xã hội

Lâm Huệ Mi đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên trong 23 dây hụi với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau ngày 4/8/2026 cho biết biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đã thi hành Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Lâm Huệ Mi (sinh năm 1995, ngụ Khóm 17, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình Lâm Huệ Mi tổ chức các dây hịu, vào khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, do cần tiền lấp hụi Lâm Huệ Mi đã thực hiện hành vi gian dối lập các phần hụi khống để mạo danh hụi viên hốt hụi để chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên trong 23 dây hụi với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lâm Huệ Mi còn đưa ra thông tin gian dối trong các dây hụi do Mi tổ chức có hụi viên muốn bán hụi và tự đưa ra giá mua, bán hụi, nhưng thực tế không có ai bán hụi hoặc nhờ Mi bán hụi. Qua đó, Mi đã bán các phần hụi khống để chiếm đoạt của 03 hụi viên với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Đối tượng Lâm Huệ Mi - Ảnh: Công an Cà Mau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tham gia góp hụi để tránh bị lừa đảo. Khi tham gia các dây hụi phải nắm rõ thông tin về chủ hụi, minh bạch về tài chính, có đăng ký tổ chức hụi theo quy định tại Nghị định 19/2019/NĐ-CP, ngày 19/02/2019 Chính phủ quy định về hụi, họ, biêu phường.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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