Thi lại tất cả các môn với 328 thí sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Kết quả thi cũ không được sử dụng xét tuyển đại học, kỳ thi lại dự kiến diễn ra ngày 14-15/8 và công bố điểm vào ngày 19/8.

Thông tin trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố tại cuộc họp báo công bố phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra lúc 9h sáng nay 5/8, sau hơn một tháng các cơ quan chức năng điều tra vụ bất thường 147 điểm 10 môn Toán.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an cho thấy các sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm các nguyên tắc về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo quy định hiện hành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi này. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu và các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT quyết định “tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ”.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì họp báo. (Ảnh: Viên Minh)

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm công bằng và tính nghiêm minh của kỳ thi, không phải là biện pháp kỷ luật đối với thí sinh. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, bao gồm cả thí sinh có hành vi vi phạm, sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Theo phương án dự kiến, kỳ thi lại sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8/2026; kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 19/8/2026. Bộ GD&ĐT cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng quy chế, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Đáng chú ý, kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong các ngày 11 và 12/6/2026 sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng. Các thí sinh này cũng chưa được tham gia xét tuyển bằng các phương thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có điểm thi mới, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống để sử dụng cho việc xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả trường hợp thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học nếu phát hiện có hành vi vi phạm quy chế.

Bê bối gian lận từ bất thường 147 điểm 10 môn Toán

Phương án đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được Bộ GD&ĐT công bố trong bối cảnh quy trình xét tuyển đại học năm 2026 cho 874.811 thí sinh cả nước đã nhập nguyện vọng đăng ký đã bước vào giai đoạn lọc ảo toàn quốc từ ngày 4/8. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện 6 vòng lọc ảo, kết thúc vào ngày 9/8 trước khi công bố điểm chuẩn đợt 1.

Do đó, phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại điểm thi này được Bộ GD&ĐT công bố sáng 5/8 là căn cứ để các trường tiếp tục thực hiện xét tuyển theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các thí sinh liên quan và sự thống nhất trong công tác tuyển sinh.

Vụ việc được phát hiện sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7. Thống kê cho thấy tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 147 trong tổng số 328 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong khi phần lớn bài thi còn lại đạt từ 9 điểm trở lên, đưa điểm trung bình môn Toán của điểm thi lên 9,58 - mức cao nhất cả nước.

Những con số bất thường nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu tiêu cực trong công tác tổ chức kỳ thi. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xác minh. Kết quả điều tra bước đầu xác định sai phạm xảy ra ở khâu coi thi. Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng điểm thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, chỉ đạo ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, vào phòng thi để trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Toàn cảnh diễn biến vụ điểm thi Toán bất thường trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can về tội “ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, danh tính của 23 bị can còn lại chưa được cơ quan điều tra công bố. Hồ sơ vụ án hình sự hiện do Bộ Công an thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 9/7, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất cho 328 thí sinh tại điểm thi này thi lại môn Toán. Theo Sở, sau khi làm việc với phụ huynh và học sinh, 322 phụ huynh học sinh lớp 12 cùng 6 thí sinh tự do đều đồng thuận với đề xuất thi lại nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi cho các thí sinh học thật, thi thật.

Bộ GD&ĐT sau đó cho biết sẽ chỉ đưa ra phương án xử lý sau khi có kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Bộ GD&ĐT tạo vẫn cho phép các thí sinh tại điểm thi đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Việc Bộ GD&ĐT tạo công bố phương án xử lý được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời giữ vững tính nghiêm minh, công bằng và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT.