Thông tin quan trọng về thẻ ngân hàng, tất cả người sử dụng đặc biệt chú ý

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, bên cạnh các hình thức giả mạo cuộc gọi, tin nhắn hay đường link độc hại, đã xuất hiện thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ ngân hàng, gây nguy cơ mất an toàn thông tin và thiệt hại về tài sản nếu người dân mất cảnh giác.

Thủ đoạn của các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng hoặc người hỗ trợ giao dịch, gọi điện, nhắn tin hoặc trực tiếp tiếp cận khách hàng với lý do kiểm tra, nâng cấp hoặc thay thế thẻ gắn chip. Các đối tượng lợi dụng sơ hở để bóc tách, đánh tráo chip hoặc đổi thẻ, đồng thời tìm cách lấy thông tin bảo mật như mã PIN, mã OTP, mã CVV/CVC.

Sau khi có đủ thông tin, đối tượng nhanh chóng thực hiện các giao dịch rút tiền, chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng còn lắp đặt thiết bị sao chép dữ liệu hoặc camera siêu nhỏ tại cây ATM nhằm đánh cắp thông tin thẻ và mã PIN của khách hàng.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân: Không giao thẻ ngân hàng cho người lạ hoặc để người khác cầm, mang đi kiểm tra; không cung cấp mã PIN, mã OTP, mã CVV/CVC hoặc mật khẩu ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai; chỉ thực hiện giao dịch tại điểm giao dịch chính thức của ngân hàng và tự thao tác tại cây ATM.

Ngoài ra, người dùng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng thẻ, đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường; khi phát hiện thẻ có dấu hiệu bị can thiệp hoặc tài khoản phát sinh giao dịch trái phép, cần khóa thẻ ngay, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của các đối tượng phạm tội.