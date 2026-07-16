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Vụ 147 điểm 10 môn Toán: 26 bị can bị khởi tố về tội gì?

| | Xã hội

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng số 26 bị can với các tội danh khác nhau để phục vụ công tác điều tra vụ 147 bài thi môn Toán điểm 10.

Liên quan vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo cơ quan điều tra, cả 7 bị can đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án. Công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ đó, Nguyễn Hà Duy vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Với hành vi vi phạm pháp luật, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Nguyễn Hà Duy cùng 15 người bị khởi tố ngày 12/7 bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị can khác bị khởi tố nhưng cơ quan chức năng chưa công bố thông tin cụ thể.

Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở Tuyên Quang bị phát hiện bất thường khi 147/328 thí sinh thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt 10 điểm. Hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn trở lên. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Cùng với việc mở rộng điều tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh tại điểm thi này thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi của thí sinh. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý, cho biết cần chờ thêm kết quả xác minh từ cơ quan chức năng để đánh giá toàn diện tác động vụ việc.

Viên Minh/VTC News

VTC News

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