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Vụ mua bán hơn 8,4 tỷ email: Ai thấy Lê Văn Đông SN 2001 ở đâu, báo ngay cho công an

| | Xã hội

Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm Lê Văn Đông (SN 2001) để phục vụ điều tra vụ án xâm nhập trái phép hệ thống mạng, liên quan đến đường dây trao đổi, mua bán trái phép hơn 8,4 tỷ dữ liệu email.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, xảy ra trong giai đoạn 2024 - 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương trên cả nước. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng bị xác định đã trao đổi, mua bán trái phép hơn 8,4 tỷ dữ liệu email.

Đối tượng Lê Văn Đông, sinh năm 2001, trú tại thôn Điệp Thôn, xã Mê Linh, TP. Hà Nội

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Đông (SN 2001, trú thôn Điệp Thôn, xã Mê Linh, TP Hà Nội) là người có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đối tượng hiện không có mặt tại nơi cư trú và không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan điều tra, gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 9/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định truy tìm đối với Lê Văn Đông theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Lê Văn Đông cần kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang hoặc điều tra viên Bùi Thanh Tùng qua số điện thoại 094.302.6866 để phối hợp xử lý. Đồng thời, cơ quan điều tra yêu cầu Lê Văn Đông sớm ra trình diện để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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