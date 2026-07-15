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Công an phát cảnh báo khẩn về chiêu lừa mới xuất hiện ở khu dân cư: Nhìn như "báu vật" nhưng tuyệt đối không giao dịch

| | Xã hội

Công an phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) cảnh báo thủ đoạn các đối tượng dùng nải chuối, nhánh cau giả mạ vàng, mạo danh cổ vật để lừa người dân đổi lấy vàng, tiền và tài sản có giá trị.

Ngày 14/7, theo cảnh báo từ Công an phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa), thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng sử dụng nải chuối và nhánh cau làm bằng kim loại mạ vàng để lừa chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng sử dụng nải chuối và nhánh cau làm bằng kim loại mạ vàng để lừa chiếm đoạt tài sản của người dân. Ảnh: CQCA

Theo cơ quan công an, các đối tượng làm giả nải chuối, nhánh cau bằng kim loại mạ vàng với hình thức giống vàng thật, sau đó đi xe máy đến những khu dân cư hẻo lánh để tìm kiếm "con mồi". Mục tiêu chúng thường nhắm đến là người cao tuổi và phụ nữ.

Khi tiếp cận, các đối tượng bịa chuyện rằng trong quá trình làm việc đã đào được cổ vật, muốn mang đến đình, chùa hoặc nhờ thầy bói làm lễ thờ cúng, từ đó tạo niềm tin rằng những món đồ này có giá trị lớn. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin hoặc ham rẻ của nạn nhân, chúng đề nghị đổi các món đồ giả lấy vàng, tiền hoặc những tài sản có giá trị khác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Để phòng ngừa, Công an phường Ngọc Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao dịch, trao đổi tài sản với người lạ khi chưa xác minh rõ giá trị và nguồn gốc của tài sản. Đồng thời, mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, về các thủ đoạn lừa đảo mới.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an phường Ngọc Sơn qua số điện thoại trực ban 02373.880.182 để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo Nam An

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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