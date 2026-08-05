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Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe

| | Xã hội

Để thuận tiện trong việc kiểm tra và sử dụng giấy phép lái xe điện tử sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, người dân có thể tra cứu thông tin theo hướng dẫn dưới đây.

Để thuận tiện trong việc kiểm tra và sử dụng giấy phép lái xe điện tử sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, người dân có thể tra cứu thông tin giấy phép lái xe theo hướng dẫn dưới đây.

Các bước đăng nhập

Bước 1: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ công an tại địa chỉ:

https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2: Công dân ấn nút Tiến hành đăng nhập:

Nhấn vào nút "Đăng nhập" và chọn phương thức đăng nhập bằng "tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân".

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 1.
Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 2.

Bước 3: Công dân đăng nhập VNeID bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Nhập mã định danh và mật khẩu VNeID mức 2→ Ấn Đăng nhập

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị ô nhập mã OTP, công dân nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn số điện thoại đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID). Nếu mã OTP chính xác thì hệ thống sẽ trả kết quả đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 3.

Cách 2: Mở ứng dụng VneID trên điện thoại và tiến hành quét mã QR để Đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện phần mềm hiển thị như sau:

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 4.

Cách thực hiện tra cứu dịch vụ công trực tuyến như sau

Bước 1: Tại Trang Chủ Công dân ấn "Thông tin cá nhân"

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 5.

Bước 2: Tại đây Công dân có thể xem được "Tình trạng xử lý" của thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của mình.

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 6.

Bước 3: Trong thời gian chờ đợi thẻ cứng công dân có thể xem được thẻ điện tử bằng cách truy cập vào ứng dụng "VneTraffic"

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 7.

Bước 4: Tiếp theo, Công dân tích chọn " Đăng nhập qua tài khoản định danh điện tử"

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 8.

Bước 5: Màn hình giao diện ứng dụng như sau

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 9.

Bước 6: Công dân tích chọn "Ví giấy tờ"

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 10.

Bước 7: Công dân tiếp tục chọn "Giấy phép lái xe"

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 11.

Bước 8: Tại đây Công dân sẽ xem được giấy phép lái xe điện tử mới được cấp.

Thông tin quan trọng đối với tất cả người dân vừa cấp đổi, cấp lại bằng lái xe - Ảnh 12.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

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