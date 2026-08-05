Tòa kêu gọi Huỳnh Xuân Vấn - đồng phạm của "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh ra đầu thú

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh Super, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã), cùng ngụ Vĩnh Long và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phan Công Khanh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CQCA

Bên cạnh đó, TAND TP.HCM kêu gọi Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú để được hưởng chính sáchkhoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền bào chữa và quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16 và Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trường hợp Huỳnh Xuân Vấn không ra trình diện hoặc đầu thú thì được xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa sẽ do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa; đại diện Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố là kiểm sát viên Nguyễn Thanh Thuận. Có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 3 bị hại và 24 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Huỳnh Xuân Vấn đang bị công an truy nã. Ảnh: CQCA

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp vốn 50% thành lập Công ty K-Supper chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp. Khanh làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm phó giám đốc đồng thời là cổ đông, Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Do kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn mang một số xe khách hàng, người quen gửi tại công ty để cầm cố, bán lấy tiền trả nợ.Ngày 23/5/2023, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc việc chiếm đoạt một xe ô tô trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H gửi tại showroom K-Supper. Sau khi nhận xe, các bị cáo đem cầm cố để vay 3 tỷ đồng.

Ngày 13/6/2023, Khanh và Vấn chiếm đoạt một xe ô tô trị giá 13,3 tỷ đồng của anh L.H.P cho mượn để trưng bày tại showroom, rồi bán lại cho anh T.H.P với giá 24,5 tỷ đồng.

Ngày 14/6/2023, Mohamach Da Pha chiếm đoạt xe ô tô trị giá 870 triệu đồng của anh L.T.S cho Mohamach Da Pha mượn để sử dụng, sau đó đem cầm cố 1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm để giáo dục, cải tạo và góp phần răn đe, phòng ngừa chung.