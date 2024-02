Thêm đồng phạm của trùm' siêu xe Phan Công Khanh bị bắt

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Huỳnh Xuân Vấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được phát hiện năm 2023 do Phan Công Khanh cùng đồng bọn thực hiện, PC02 xác định, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%.

Trong đó, Khanh làm giám đốc, là người đại diện pháp luật; còn Vấn là phó giám đốc, cổ đông.

Tháng 6/2023, Phan Công Khanh liên hệ và mượn của anh L.H.P (32 tuổi, quê Kiên Giang) 2 xe ô tô hiệu McLaren và Mercedes G800 Brabus để trưng bày trong ngày khai trương showroom của Khanh vào ngày 8/6/2023.

Phan Công Khanh tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Vì quen biết nhau từ trước và 2 xe trên đều được mua từ Khanh nên anh P tin tưởng, đồng ý cho mượn xe. Thời điểm này, giấy đăng ký xe (bản chính) đều để trên 2 ô tô này.

Do cần tiền trả nợ nên Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân bàn bạc, thống nhất bán xe ô tô của anh P để lấy tiền trả nợ.

Bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe, Vấn đã liên hệ và được anh T.H.P đồng ý, ký hợp đồng mua bán xe với Vấn với giá 24,5 tỷ đồng vào ngày 13/6/2023.

Hết thời hạn mượn xe (sau ngày 8/6/2023), anh L.H.P liên tục liên hệ Phan Công Khanh để lấy lại 2 xe trên nhưng Khanh không trả. Đến ngày 30/6/2023, Khanh trả lại cho anh P xe hiệu Mc Laren.

Thông qua phương tiện truyền thông, anh L.H.P biết Phan Công Khanh cùng đồng bọn bị PC02 bắt, khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.