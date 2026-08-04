Ai từng giao tiền cho Trịnh Thị Phụng Kiều SN 1992 để giải bùa, cầu tài lộc, khẩn trương liên hệ công an

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm người bị hại hoặc những người từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều (SN 1992, thường trú xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) thông qua các hoạt động xem bói, giải bùa, chữa bệnh, cầu tài lộc để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, do cần tiền để tiêu xài cá nhân và chi tiêu gia đình, từ đầu năm 2022, Trịnh Thị Phụng Kiều nảy sinh ý định lợi dụng mê tín, dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đối tượng Trịnh Thị Phụng Kiều. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Để tạo lòng tin, Kiều dựng chuyện một người thân mắc bệnh do yếu tố tâm linh rồi hướng dẫn người này tự lăn trứng gà. Lợi dụng hiện tượng lòng đỏ trứng đổi màu, Kiều bịa đặt rằng nạn nhân bị "ếm bùa". Sau đó, đối tượng chuẩn bị sẵn trứng gà có nhét đinh, kim bên trong và thực hiện việc lăn trứng trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi đập trứng phát hiện có đinh, kim, Kiều tiếp tục khẳng định nạn nhân bị "bùa ngải", từ đó tự nhận bản thân có khả năng giải bùa, chữa bệnh bằng tâm linh.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Kiều lợi dụng tâm lý lo sợ của nhiều người để yêu cầu họ đến chữa bệnh, giải bùa. Việc chữa bệnh chủ yếu bằng nước lọc, thuốc đông y hoặc thuốc viên không rõ nguồn gốc, đồng thời thu tiền dưới hình thức "cúng tiền".

Không dừng lại ở đó, Kiều tiếp tục mở rộng hoạt động sang xem bói, cầu tài lộc. Đối tượng giả giọng trẻ em hoặc người già nhằm tạo cảm giác có "thần linh nhập xác", sau đó đưa ra nhiều câu chuyện như cúng để trúng số, cúng cho "Ông Tổ", mua "máy rung tiền", "máy đếm tiền", thuê "Ông Sư giữ tiền"... để yêu cầu người đến xem bói phải đưa tiền mới có tài lộc.

Để tăng tính thuyết phục, Kiều còn tải các đoạn chữ Trung Quốc trên mạng, in màu rồi phát cho những người đến cầu tài lộc chép và cầu nguyện. Đồng thời, đối tượng mua vàng giả đưa cho họ, nói đây là vàng thật do "bề trên" ban, yêu cầu mang về cất giữ, không được bán hoặc cầm cố, chờ khi có tài lộc thì hoàn trả. Thực tế, toàn bộ số vàng này đều là vàng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Trịnh Thị Phụng Kiều đã lợi dụng sự nhẹ dạ, mê tín và tâm lý mong muốn chữa bệnh, cầu may của nhiều người để khiến họ giao tiền dưới danh nghĩa cúng lễ, giải bùa, chữa bệnh và cầu tài lộc, qua đó chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những ai là bị hại hoặc từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều thông qua các hoạt động xem bói, giải bùa, chữa bệnh, cầu tài lộc liên hệ cơ quan điều tra tại số 493 đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh hoặc qua số điện thoại 02723 989 200 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các hoạt động mê tín, dị đoan, không giao tiền hoặc tài sản để chữa bệnh, giải bùa hay cầu tài lộc nhằm tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.