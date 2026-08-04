Đại tướng Phan Văn Giang trình đề xuất sửa chức vụ, hạn tuổi sĩ quan Quân đội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 4/8, Quốc hội nghe Đại tướng Phan Văn Giang , Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng , Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Mục đích của việc sửa đổi Luật cũng nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật cắt giảm, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

9 luật được sửa đổi, bổ sung gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Thông tin cụ thể về các nội dung sửa đổi, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, với Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chính phủ đề xuất sửa quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên.

Theo dự thảo Luật, “Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh” từ nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với “Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn” thành nhóm cùng với “Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân”.

“Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh” từ nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với “Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn” thành nhóm cùng với “Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân”.

Chính phủ cũng đề xuất bổ sung “Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã” vào nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với “Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn”. “Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã” vào nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với “Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn”.

Một sửa đổi quan trọng khác là dự thảo Luật lần này bỏ quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Thay vào đó, hạn tuổi của chức danh này sẽ được tính chung vào hạn tuổi của sĩ quan phục vụ dự bị theo cấp bậc quân hàm.

Theo đó, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy 53 tuổi, Thiếu tá 55 tuổi, Trung tá 57 tuổi, Thượng tá 59 tuổi, Đại tá 61 tuổi, Cấp Tướng 63 tuổi.

Với Luật Nghĩa vụ quân sự, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự về: xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm; gian dối trong khám sức khỏe quân sự; giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.

Với Luật Dân quân tự vệ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về Ban chỉ huy quân sự cấp xã, xác định là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt , Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.

Việc này nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất trước yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới.

Đồng thời, việc này bảo đảm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo Luật gồm 4 chương, 37 điều được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa 3 chính sách đã được Chính phủ thông qua; kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành; khắc phục những bất cập trong công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật được bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chuẩn mực quốc tế có liên quan.

“ Nội dung dự thảo luật cũng được rà soát, thiết kế bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật về quốc phòng, an ninh, phòng chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, hóa chất, năng lượng nguyên tử, quản lý ngoại thương, hải quan, khoa học và công nghệ cũng như các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành khác có liên quan ”, Đại tướng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu quy định về “Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã” để quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm khả thi.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát để phân định rõ trách nhiệm giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ cân nhắc quy định theo hướng chỉ quy định Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm, không quy định chức vụ Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Theo cơ quan thẩm tra, việc này nhằm bảo đảm đủ các vị trí, chức vụ cơ bản của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.