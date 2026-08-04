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Sạt lở đất đá tại cầu Móng Sến Lào Cai gây nguy hiểm cho giao thông

| | Xã hội

Sạt lở taluy dương tại khu vực trạm BOT dẫn lên cầu Móng Sến (Lào Cai) khiến CSGT phải chặn phương tiện, phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn.

Sạt lở taluy dương tại khu vực trạm BOT dẫn lên cầu Móng Sến (Lào Cai). (Video: Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Khoảng 9h20 ngày 4/8, tại Km12+600 đường tỉnh 155, đoạn qua thôn Trung Chải, xã Tả Phìn ( Lào Cai ), xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực trạm thu phí BOT trên tuyến đường dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D.

Một lượng đất đá từ taluy dương tràn xuống khu vực trạm thu phí, ảnh hưởng đến mặt bằng và hoạt động giao thông qua khu vực. Do đất đá trên mái taluy vẫn tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển nên cơ quan chức năng chưa thể thống kê khối lượng sạt lở, đồng thời đánh giá khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đặt biển cảnh báo và tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực trạm thu phí BOT.

Sạt lở đất đá tại cầu Móng Sến Lào Cai gây nguy hiểm cho giao thông - Ảnh 1.

Lượng đất đá từ taluy dương tràn xuống khu vực trạm thu phí,

Để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn, lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo tuyến Quốc lộ 4D cũ trong thời gian chờ xử lý điểm sạt lở.

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến Quốc lộ 4D, đoạn từ Cốc San đi Sa Pa và khu vực kết nối cầu Móng Sến xuất hiện nhiều điểm ngập cục bộ, sạt lở taluy dương, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với đợt mưa lớn mới.

Sạt lở đất đá tại cầu Móng Sến Lào Cai gây nguy hiểm cho giao thông - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, một số nơi có thể vượt 300 mm. Đáng chú ý, một số nơi được cảnh báo xuất hiện mưa với cường suất trên 100 mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trước diễn biến trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các tài xế khi lưu thông trên Quốc lộ 4D, đường tỉnh 155, đặc biệt đoạn qua xã Tả Phìn và khu vực cầu Móng Sến, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn.

Viên Minh/VTC News

VTC News

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