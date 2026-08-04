Ít ngày nữa, sân bay quốc tế duy nhất mang hình bông hoa ở Việt Nam sẽ tái xuất

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang hoàn tất những khâu cuối cùng trong dự án nâng cấp khu bay để chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại. Nhằm đón đầu đà tăng trưởng vận tải sau khi hạ tầng đường cất hạ cánh hoàn thiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục đề xuất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sớm triển khai xây dựng Nhà ga T2 và Nhà ga hàng hóa mới.

Dự kiến mở cửa trở lại từ 19/8/2026, sẵn sàng đón tàu bay thân rộng

Được chính thức nâng cấp thành Cảng hàng không quốc tế từ tháng 6/2024, sân bay Liên Khương đã tạm thời dừng tiếp nhận chuyến bay từ ngày 4/3/2026 để phục vụ dự án đại tu đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ. Hiện nay, ACV đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa công trình vào vận hành trước ngày 19/8/2026 .

Sau khi nâng cấp, hệ thống khu bay mới đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4D và sân bay quân sự cấp II. Sân bay không chỉ đáp ứng an toàn cho các dòng máy bay A320, A321 mà còn đủ điều kiện tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Airbus A350 hay Boeing 787 .

Dự kiến ngay từ ngày đầu mở cửa trở lại (19/8), cảng sẽ phục vụ bình quân từ 36 đến 40 chuyến bay hàng ngày , tạo dư địa tăng trưởng mới cho du lịch và thương mại của tỉnh Lâm Đồng cũng như toàn vùng Tây Nguyên.

Lâm Đồng đề xuất xây Nhà ga T2 và Nhà ga hàng hóa trong năm 2027

Sự bùng nổ nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không đã tạo áp lực lớn lên hạ tầng nhà ga hiện hữu tại Liên Khương từ nhiều năm qua: Nhà ga hành khách T1 hiện tại chỉ có công suất thiết kế 2,5 triệu khách/năm và khu xử lý hàng hóa đạt 6.752 tấn/năm .

Thế những thực tế ngay từ năm 2022 , lượng hành khách thông qua cảng đã chạm mốc gần 3 triệu lượt , vượt công suất thiết kế.Đến năm 2025 , dù lượng khách đạt gần 2 triệu lượt và hàng hóa đạt 4.655 tấn, hạ tầng nhà ga hiện hữu vẫn liên tục chạm ngưỡng giới hạn khai thác.

Sau khi khu bay mới đi vào hoạt động, năng lực cất hạ cánh tăng cao sẽ kéo theo lượng khách và hàng hóa gia tăng mạnh mẽ, khiến việc mở rộng nhà ga trở thành nhiệm vụ cực kỳ cấp thiết.

Sau khi nâng cấp, hệ thống khu bay mới đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4D và sân bay quân sự cấp II. Ảnh: ACV

Để bảo đảm tính đồng bộ với khu bay vừa cải tạo, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản đề nghị ACV ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai dự án Nhà ga hành khách T2 cùng Nhà ga hàng hóa ngay trong năm 2027 theo quy hoạch đã duyệt.

Tỉnh Lâm Đồng cam kết chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án về đích đúng tiến độ.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hướng tới công suất 5 triệu lượt khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Quy hoạch xác định:

Duy trì vận hành Nhà ga T1 (công suất 2,5 triệu khách/năm).

Xây mới Nhà ga hành khách T2 (công suất 3 triệu khách/năm).

Xây dựng nhà ga hàng hóa chuyên biệt cùng hệ thống sân đỗ máy bay đồng bộ.

Việc sớm khởi công Nhà ga T2 vào năm 2027 không chỉ hiện thực hóa quy hoạch chung mà còn đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy các ngành du lịch, logistics và nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng Tây Nguyên bứt phá trong giai đoạn tới.