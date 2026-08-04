Lệnh bắt khẩn cấp người phụ nữ 55 tuổi mua bình rượu rắn hổ mang chúa

Công an TP Hà Nội tối 3/8/2026 cho biết, trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã Dương Hòa đã phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán trái phép bình rượu ngâm cá thể rắn hổ chúa – loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể, ngày 31/7/2026, tại khu vực đường ĐH05, xã Dương Hòa, Công an xã phát hiện bà N.T.T.H. (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội) đang thực hiện giao dịch mua bán 01 bình rượu ngâm cá thể rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah). Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB.

Đối tượng thực hiện hành vi bán động vật quý hiếm - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.