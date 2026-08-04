Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lệnh bắt khẩn cấp người phụ nữ 55 tuổi mua bình rượu rắn hổ mang chúa

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội tối 3/8/2026 cho biết, trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã Dương Hòa đã phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán trái phép bình rượu ngâm cá thể rắn hổ chúa – loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể, ngày 31/7/2026, tại khu vực đường ĐH05, xã Dương Hòa, Công an xã phát hiện bà N.T.T.H. (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội) đang thực hiện giao dịch mua bán 01 bình rượu ngâm cá thể rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah). Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB.

Đối tượng thực hiện hành vi bán động vật quý hiếm - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội danh ‘Nhận hối lộ’

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội danh ‘Nhận hối lộ’ Nổi bật

Công an kiểm tra 5 khu căn hộ cao cấp, phá chuyên án đặc biệt lớn: Phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư 3.000 tỷ

Công an kiểm tra 5 khu căn hộ cao cấp, phá chuyên án đặc biệt lớn: Phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư 3.000 tỷ Nổi bật

Sạt lở đất đá tại cầu Móng Sến Lào Cai gây nguy hiểm cho giao thông

Sạt lở đất đá tại cầu Móng Sến Lào Cai gây nguy hiểm cho giao thông

14:45 , 04/08/2026
Bắt giữ người ghi lô đề Nguyễn Thị Thu SN 1976

Bắt giữ người ghi lô đề Nguyễn Thị Thu SN 1976

14:20 , 04/08/2026
Những hình ảnh thay đổi chưa từng có ở Trung tâm Hội nghị APEC lớn nhất thế giới tại Phú Quốc

Những hình ảnh thay đổi chưa từng có ở Trung tâm Hội nghị APEC lớn nhất thế giới tại Phú Quốc

13:59 , 04/08/2026
Ai từng giao tiền cho Trịnh Thị Phụng Kiều SN 1992 để giải bùa, cầu tài lộc, khẩn trương liên hệ công an

Ai từng giao tiền cho Trịnh Thị Phụng Kiều SN 1992 để giải bùa, cầu tài lộc, khẩn trương liên hệ công an

13:40 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên