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Công an điều tra giao dịch 97,8 triệu đồng: Tạm giữ Đỗ Bá Đạt SN 1998 và 4 người khác

| | Xã hội

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định riêng trận chung kết World Cup 2026, số tiền các đối tượng tham gia cá cược khoảng 97,8 triệu đồng.

Ngày 3/8, Công an TP Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/7, Công an phường Long Thành đã phát hiện, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Đỗ Bá Đạt (sinh năm 1998, thường trú khu phố Bình Sơn 1, phường Long Thành) cầm đầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Phạm Công Sơn (sinh năm 1990, thường trú khu phố Bình Sơn 2, phường Long Thành) có vai trò cung cấp tài khoản cá cược, giao nhận tiền thắng, thua; các đối tượng Bùi Đình Khánh (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1995) và Đinh Việt Hoàng (sinh năm 1977) tham gia đánh bạc.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định riêng trận chung kết World Cup 2026, số tiền các đối tượng tham gia cá cược khoảng 97,8 triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an phường Long Thành đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai khởi tố, điều tra.

Công an phường Long Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả thông qua các website, ứng dụng hoặc mạng xã hội. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

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