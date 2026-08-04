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Phát hiện cửa hàng bày bán 9 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, 2 chủ shop SN 2004 ở Hà Nội bị công an điều tra

| | Xã hội

Kiểm tra một cửa hàng thời trang ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm gắn nhãn Louis Vuitton, Gucci có dấu hiệu vi phạm, thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, ngày 30/7 Phòng An ninh mang và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội phối hợp Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh tại phường Kim Liên, Hà Nội, qua đó phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang trưng bày, kinh doanh 19 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, gồm túi xách, ví da, clutch, dây lưng... với giá niêm yết từ 2 đến 10 triệu đồng/sản phẩm. Chủ cơ sở được xác định là L.K.H. (SN 2004) và N.M.H. (SN 2004).

Nguồn ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2022, hai đối tượng đã thuê địa điểm kinh doanh, móc nối với nhiều cơ sở sản xuất đồ da trong nước, đồng thời sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, rao bán các sản phẩm gắn nhãn hiệu nổi tiếng.

Các đối tượng giới thiệu sản phẩm được chế tác từ nguyên liệu chính hãng nhưng bán với giá chỉ bằng khoảng 1/10 đến 1/5 hàng thật nhằm thu hút khách hàng. Bước đầu xác định hoạt động này đã mang lại số tiền thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Khai thác dữ liệu điện tử thu giữ tại cửa hàng cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã đặt sản xuất và tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo các thương hiệu thời trang lớn, thu lợi bất chính khoảng 714 triệu đồng. Hành vi trên có dấu hiệu “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ một trong những cơ sở gia công là xưởng sản xuất đồ da của L.M.Q. (SN 1989) và Đ.T.T.D. (SN 1993) tại phường Thanh Liệt, Hà Nội. Kiểm tra địa điểm này, tổ công tác phát hiện nhiều máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

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