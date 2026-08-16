Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Nguyễn Thành Nam SN 1995

| | Xã hội

Nguyễn Thành Nam lên mạng xã hội làm quen và giả vờ hẹn nạn nhân gặp mặt để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 15/8/2026 cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993, ngụ xã An Thạnh Thủy, Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, chị Đ.T.M.C., ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp quen với Nguyễn Thành Nam và hẹn gặp nhau để tâm sự.

Khi gặp nhau, Nam chở chị C. ra khu vực bờ kè quảng trường Hùng Vương. Đến đoạn đường vắng, Nam quật ngã chị C. và đe dọa sẽ giết chết nếu chị C. kêu cứu. Khi Chị C. không còn khả năng chống cự thì Nam lục soát lấy 1 điện thoại di động và khoảng 800 ngàn đồng. Sau khi lấy được tài sản người này lên xe bỏ đi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đến ngày 14/8, chị C. tìm được Facebook của Nam nên hẹn gặp, đồng thời trình báo cơ quan Công an bắt giữ.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị C. Lực lượng Công an thu giữ tang vật là chiếc điện thoại của bị hại. Đồng thời, qua test nhanh, Nam dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8 Nổi bật

Tổng giám đốc và nữ giám đốc bị khởi tố cùng vợ chồng Huấn Hoa Hồng là ai?

Tổng giám đốc và nữ giám đốc bị khởi tố cùng vợ chồng Huấn Hoa Hồng là ai? Nổi bật

Công an xác minh, quản lý trường hợp Trần Thị Thúy Hằng SN 1994

Công an xác minh, quản lý trường hợp Trần Thị Thúy Hằng SN 1994

15:16 , 16/08/2026
Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9

Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9

15:13 , 16/08/2026
Từ chuyên án VN10 bóc gỡ đường dây ma túy từ Pháp về Việt Nam đến phiên tòa xét xử 227 bị cáo

Từ chuyên án VN10 bóc gỡ đường dây ma túy từ Pháp về Việt Nam đến phiên tòa xét xử 227 bị cáo

14:56 , 16/08/2026
Thời gian làm việc trước khi vào viên chức có được tính nâng lương?

Thời gian làm việc trước khi vào viên chức có được tính nâng lương?

14:21 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên