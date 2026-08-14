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Công an khám xét nơi ở, bắt giữ Ngô Diễm Thương SN 1981 trong đường dây phức tạp

| | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đường dây này hoạt động với nhiều mắt xích và thu giữ tổng cộng hơn 13g heroin cùng tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ thành công một mạng lưới mua bán, tàng trữ chất cấm phức tạp trên địa bàn. Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố và bắt giam 4 cá nhân liên quan, trong đó Đặng Thị Kim Chi (SN 1988, trú tại phường Tân Lập) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này.

Theo hồ sơ từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Đặng Thị Kim Chi đã bị đưa vào tầm ngắm nghiệp vụ từ sớm. Đáng chú ý, "nữ quái" này hoạt động hết sức tinh vi và ma mãnh.

Khi thấy sự theo dõi gắt gao của lực lượng chức năng, Chi chủ động đóng băng mọi giao dịch, tạm ngừng hoạt động trong một thời gian để nghe ngóng tình hình hòng qua mặt cảnh sát.

Sau khi cảm thấy an toàn, đối tượng tiếp tục tái hoạt động. Lần này, Chi thiết lập mạng lưới tiêu thụ khép kín bằng việc câu kết chặt chẽ với Ngô Diễm Thương (SN 1981, ngụ TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Ngọc Sang (SN 1994, ngụ phường Tân Lập) để phân phối ma túy ra thị trường.

Sau quá trình mật phục và thu thập đầy đủ chứng cứ, đến ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ huy động 4 mũi trinh sát đồng loạt xuất kích phá án.

Mắt xích đầu tiên bị chặt đứt tại khu vực nghĩa trang thuộc tổ dân phố 6A (phường Tân Lợi). Tại đây, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, ngụ phường Tân Lập) đang thực hiện hành vi mua bán heroin trực tiếp với Ngô Diễm Thương. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng cộm cán, từng mang tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi khống chế các đối tượng tại hiện trường, cơ quan công an lập tức thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của những người liên quan. Tại căn nhà của Ngô Diễm Thương trên đường Y Mon, lực lượng chức năng thu giữ hơn 0,13g heroin. Mở rộng khám xét nhà của Nguyễn Ngọc Sang nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tổ công tác tiếp tục phát hiện và tịch thu thêm hơn 13g heroin được cất giấu tại đây.

Trước những tang vật và tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, các nghi phạm đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can gồm: Đặng Thị Kim Chi, Ngô Diễm Thương, Nguyễn Ngọc Sang cùng Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Chi Chi

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