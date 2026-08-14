Bộ Công an truy nã, khởi tố Đỗ Ngọc Hiệp SN 1991
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang truy nã bị can Đỗ Ngọc Hiệp trong vụ “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật”.
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Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án "Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật" phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 03/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS). Ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bị can:
Họ tên: Đỗ Ngọc Hiệp
Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 09 tháng 12 năm 1991 tại thành phố Hải Phòng
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Lao động tự do
Thẻ CCCD/Thẻ CC: 031091004478 cấp ngày 05 tháng 9 năm 2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi thường trú: Số 18b/134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện tại: Số 18b/134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật TTHS năm 2015, ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) đã ra Quyết định truy nã đối với bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ. Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật TTHS năm 2015; trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội (Điều tra viên Trịnh Quang Trung, SĐT: 0912.658.589).
PV
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