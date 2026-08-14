Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an truy nã, khởi tố Đỗ Ngọc Hiệp SN 1991

| | Xã hội

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang truy nã bị can Đỗ Ngọc Hiệp trong vụ “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án "Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật" phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 03/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS). Ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bị can:

Bộ Công an truy nã, khởi tố Đỗ Ngọc Hiệp SN 1991 - Ảnh 1.

Chân dung Hiệp. Ảnh: Bộ Công an

Họ tên: Đỗ Ngọc Hiệp

Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 09 tháng 12 năm 1991 tại thành phố Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Thẻ CCCD/Thẻ CC: 031091004478 cấp ngày 05 tháng 9 năm 2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Số 18b/134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Nơi ở hiện tại: Số 18b/134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật TTHS năm 2015, ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) đã ra Quyết định truy nã đối với bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ. Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật TTHS năm 2015; trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội (Điều tra viên Trịnh Quang Trung, SĐT: 0912.658.589).

PV

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID bổ sung thêm loạt tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

VNeID bổ sung thêm loạt tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, SMS... có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Facebook, SMS... có nội dung sau Nổi bật

Bắt "nghịch tử" Dương Đình Khương 40 tuổi

Bắt "nghịch tử" Dương Đình Khương 40 tuổi

10:51 , 14/08/2026
Công an tìm giám đốc Trần Ngọc Phương SN 1985

Công an tìm giám đốc Trần Ngọc Phương SN 1985

10:25 , 14/08/2026
Tất cả tài xế ô tô, xe tải chú ý quy định xử phạt mới nhất tới 52 triệu đồng từ 15/8

Tất cả tài xế ô tô, xe tải chú ý quy định xử phạt mới nhất tới 52 triệu đồng từ 15/8

10:00 , 14/08/2026
Công an tìm bà Lê Thị Bích Ngọc SN 1983

Công an tìm bà Lê Thị Bích Ngọc SN 1983

09:46 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên