Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cần SN 1999 liên quan số tiền 2,4 tỷ đồng

| | Xã hội

Nguyễn Mạnh Cần đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính đặt tên là “Trường Học Ninja School”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần, sinh năm 1999, trú thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Khoảng tháng 01/2025, Nguyễn Mạnh Cần thấy trên thị trường Game Online đang thịnh hành trò chơi “Ninja School Online” do Công ty TNHH Gomobi phát hành, nên đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính có kịch bản, cách chơi, giao diện, nhân vật, vật phẩm, cốt truyện sao chép tương tự như Game Online “Ninja School Online”. Cần đặt tên là “Trường Học Ninja School”, sau đó phân phối miễn phí đến công chúng để chơi trên mạng Internet hoặc điện thoại di động.

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cần SN 1999 liên quan số tiền 2,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Cần về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Ảnh: CA Quảng Ninh

Sau khi thu hút lượng lớn người chơi, Nguyễn Mạnh Cần tiếp tục tạo lập các chương trình, sự kiện, vật phẩm trong Game Online để người chơi có nhu cầu mua tài khoản, mua tiền ảo trong game sẽ liên hệ mua của Nguyễn Mạnh Cần.

Tính đến tháng 7/2026, Cần đã thu lợi bất chính từ việc phát hành Game Online trên không gian mạng tổng số tiền 2.487.454.512 đồng. Toàn bộ việc sao chép, truyền đạt trò chơi nêu trên, Nguyễn Mạnh Cần không làm thủ tục xin cấp phép phát hành và kinh doanh trò chơi trên không gian mạng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 06/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trên 37°C

Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trên 37°C Nổi bật

Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan

Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan Nổi bật

Miền Bắc nắng nóng đến ngày nào?

Miền Bắc nắng nóng đến ngày nào?

07:21 , 13/08/2026
Khẩn trương hoàn thành 17 dự án luật, nghị quyết về y tế, thuế, đầu tư, bảo hiểm xã hội, phòng cháy, chữa cháy...

Khẩn trương hoàn thành 17 dự án luật, nghị quyết về y tế, thuế, đầu tư, bảo hiểm xã hội, phòng cháy, chữa cháy...

07:00 , 13/08/2026
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C

23:16 , 12/08/2026
Điều tra, bắt giữ Trương Thùy Linh SN 1993

Điều tra, bắt giữ Trương Thùy Linh SN 1993

22:40 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên