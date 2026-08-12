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Công an ra quân, kiểm tra 469 người tại chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

| | Xã hội

Qua rà soát, kiểm tra, lực lượng Công an phường phát hiện 23 trường hợp dương tính với ma túy các loại.

Ngày 12/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, từ ngày 5/8 đến ngày 11/8, Công an phường Hòa Cường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, kiểm tra, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Trong tuần đầu ra quân, Công an phường Hòa Cường đã tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 469 trường hợp, tập trung tại Chợ Đầu mối, 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động 24/7 và các trường hợp thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Qua rà soát, kiểm tra, lực lượng Công an phường phát hiện 23 trường hợp dương tính với ma túy các loại; đồng thời điều tra, làm rõ 4 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Kết quả trên cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Hòa Cường trong triển khai đợt cao điểm, nhất là tại các khu vực, cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Việc tăng cường rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở góp phần từng bước làm sạch địa bàn, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự.

Trong thời gian tới, Công an phường Hòa Cường tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt các đối tượng liên quan đến ma túy; đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Với tinh thần "chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm", Công an phường Hòa Cường quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đợt cao điểm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, từng bước hướng đến mục tiêu "không ma túy".

Theo Duy Anh

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