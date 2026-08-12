Mục sở thị sân bay Tân Sơn Nhất sau vụ UAV uy hiếp an toàn hàng không

Tối 11/8, cơ sở điều hành bay tại Tân Sơn Nhất của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhận được thông tin từ tổ lái về việc phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) tại khu vực lân cận đường bay. Điều này khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng. 20h34 ngày 11/8, sau thời gian tạm gián đoạn vì phát hiện drone, sân bay Tân Sơn Nhất đã khôi phục hoạt động cất, hạ cánh. Ảnh: Internet.