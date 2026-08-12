Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm Bí thư phường Từ Liêm

Sáng 12/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ .

Theo quyết định, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Ông Vũ Duy Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.

Những cán bộ nhận quyết định mới.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Người giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh trước đó là ông Nguyễn Thanh Liêm, đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội hôm 10/8 thông qua nghị quyết thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo nghị quyết, Hà Nội thành lập Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vào Sở Xây dựng Hà Nội.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng , sau khi đơn vị này sáp nhập với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.



