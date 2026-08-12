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Ra lệnh bắt tạm giam Phan Minh Đạt SN 2009 cùng 5 người khác

| | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh hình sự tiếp nhận tin báo có một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Ra lệnh bắt tạm giam Phan Minh Đạt SN 2009 cùng 5 người khác - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt các quyết định với 6 đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/8, Hồ Đắc Anh Khải (sinh năm 2012, trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) rủ Nguyễn Viết Tâm (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Đức, Phan Minh Đạt, Huỳnh Xuân Quý, Trần Đức Hiếu (cùng sinh năm 2009), Trần Phan Tấn Phúc (sinh năm 2011) và Cao Nguyễn Gia Huy (sinh năm 2008), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng xuống đường Nguyễn Tất Thành để gây rối.

Khải dẫn cả nhóm đến một bãi đất trống tại khu vực đường Đà Sơn lấy 1 dao tự chế và 2 cây ba chĩa. Sau đó, các đối tượng chia nhau điều khiển 3 xe máy, mang theo hung khí di chuyển qua các tuyến đường Đà Sơn - Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng - Nam Trân - Lý Thái Tông và xuống đường Nguyễn Tất Thành.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, cầm theo hung khí nhằm thị uy với người đi đường, gây mất an ninh, trật tự.

Khi đến gần cầu Thuận Phước, xe của Khải bị hỏng phải dừng lại. Lúc này, anh Văn Thanh T (sinh năm 2004, trú phường Cẩm Lệ) điều khiển xe SH chở một phụ nữ và một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi từ phía sau đến.

Thấy anh T đi tới, Cao Nguyễn Gia Huy nhảy xuống xe, dùng dao tự chế chém 1 nhát trúng vào bàn tay anh T, sau đó vứt dao xuống đường rồi cùng Khải và Phúc bỏ chạy vào khu dân cư.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Tâm, Nguyễn Hữu Đức, Phan Minh Đạt, Huỳnh Xuân Quý, Trần Đức Hiếu và Cao Nguyễn Gia Huy về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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