Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam SN 1988 - ông chủ loạt karaoke, nhà hàng Đại Nam

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện ổ nhóm tội phạm hình sự do Nguyễn Văn Nam có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, dấu hiệu hoạt động núp bóng doanh nghiệp.

Cụ thể, năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam đặt trụ sở tại nhà riêng ở 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngoài ra Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể "Nguyễn Văn Nam" có trụ sở tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, đồng thời cũng là chủ quán Karaoke Đại Nam ở số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, Hải Phòng và chủ nhà hàng Đại Nam, ở địa chỉ số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo đó, Nam sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền rất lớn; có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp. Quán Karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam về 03 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn.

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Phạm Quang Hoàn (sinh năm 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về 02 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Quang Duy (sinh năm 1990, trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng) về tội Tổ chức đánh bạc; Phạm Quang Hưng (sinh năm 1976, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Bình Dân về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Tạ Kim Oanh là kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh là kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính là phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến nhân viên kinh doanh về tội mua bán trái phép hóa đơn; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi Đánh bạc.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng tập trung lực lượng tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.