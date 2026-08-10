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7 tổ công tác đồng loạt ra quân, kiểm tra một số chung cư, căn hộ cho thuê

| | Xã hội

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã test nhanh ma túy đối với 193 trường hợp, phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ngày 6/8, Công an Đà Nẵng thông tin, hực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, sáng 5/8, Công an phường Hòa Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Ngay sau hội nghị, Công an phường Hòa Xuân thành lập 7 tổ công tác đồng loạt ra quân tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Trong ngày đầu triển khai, lực lượng Công an đã test nhanh ma túy đối với 193 trường hợp, phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Đáng chú ý, qua kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Nguyễn Hiến Lê, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng gồm Đ.L.Q.T. (SN 2006), V.T.Đ. (SN 2006) và K.H.T. (SN 2007) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Công an phường lập hồ sơ đưa T.V.Q.H. (SN 1996, trú tại chung cư Nam cầu Cẩm Lệ) đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Kết quả đạt được ngay trong ngày đầu ra quân thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của Công an phường Hòa Xuân trong thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy. Đây là bước khởi đầu tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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