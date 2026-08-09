Xác định tài xế xe tải cầm thanh sắt chặn đường, đấm người khác vì xin vượt không được

Ngày 8/8, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip phản ánh vụ việc hai lái xe xảy ra xô xát trên tuyến đường HL21, địa bàn xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.

Theo nội dung phản ánh, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h35 ngày 6/8. Thời điểm này, do tuyến đường hẹp nên xe phía trước chưa thể nhường đường ngay cho xe phía sau vượt. Sau khi có điều kiện bảo đảm an toàn và cho xe phía sau vượt, lái xe phía sau được cho là đã điều khiển phương tiện vượt lên, chặn đầu xe rồi xảy ra mâu thuẫn với lái xe còn lại.

(Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip được đăng tải, trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, người này được cho là đã dùng một vật nghi là thanh kim loại đánh vào vùng mặt của lái xe còn lại, khiến người này bị chảy máu mũi. Toàn bộ diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an xã Ngũ Lạc tiến hành xác minh, làm rõ.

Đến ngày 9/8, lực lượng chức năng đã mời người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 84H-0X0.XX cùng các cá nhân có liên quan đến làm việc. Việc làm việc nhằm xác minh đầy đủ diễn biến vụ việc, thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc các hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ được lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hoặc các hành vi gây rối trật tự công cộng có thể gửi thông tin, hình ảnh, video qua ứng dụng VNeTraffic hoặc phản ánh đến cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.



