Lãnh đạo địa phương nói gì về Hồ Văn Khoa và Khánh Sky?

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi. Ảnh: BCA

Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi bị khởi tố về hai tội danh gồm “Gây rối trật tự công cộng” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, trong khi Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Những năm gần đây, Khánh Sky và Hồ Văn Khoa được biết đến là 'giang hồ mạng', chuyên livestream chửi bới tục tĩu và cà khịa khắp cõi mạng xã hội. Tuy nhiên, các đối tượng sinh sống ở đâu, làm nghề gì còn ít người biết.

Để tìm hiểu, PV Tiền Phong đã liên hệ và được lãnh đạo Công an xã Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, Nguyễn Văn Hợi đã rời địa phương từ lâu và không còn cư trú tại xã; trên địa bàn hiện chỉ còn nhà của mẹ của đối tượng.

"Lực lượng chức năng có nắm được một số thông tin liên quan đến Hợi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người này không xuất hiện tại địa phương và chưa ghi nhận hành vi gây rối hoặc vi phạm trật tự trên địa bàn" - vị lãnh đạo Công an xã Yên Mỹ cho biết.

Theo tìm hiểu, Khánh Sky chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream với những nội dung gây tranh cãi. Người này được biết đến qua các video, livestream có lời lẽ gay gắt, chửi bới hoặc tranh luận với một số nhân vật nổi tiếng trên không gian mạng.

Trên TikTok, tài khoản mang tên "Khánh Thiên Tử" được cho là của Khánh Sky có lượng người theo dõi lớn, với hơn 400.000 lượt theo dõi và tổng cộng hơn 7,5 triệu lượt thích. Một số video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tuy nhiên đại đa số các video đều có nội dung gây tranh cãi, lời lẽ gay gắt, chửi bới hoặc tranh luận với một số nhân vật nổi tiếng trên không gian mạng.

Hồ Văn Khoa không còn sinh sống tại Sóc Sơn

Đối với Hồ Văn Khoa, 34 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin liên quan đến việc Khoa bị khởi tố.

Theo ông Ngọc, Hồ Văn Khoa đã rời địa phương nhiều năm và chuyển đến khu vực Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, để sinh sống.

"Hiện UBND xã cũng không nắm được Khoa làm công việc gì và địa chỉ cụ thể nơi ở hiện tại", ông Ngọc cho biết.

Lãnh đạo Công an xã Sóc Sơn cũng thông tin, qua nắm bắt tình hình, gia đình Hồ Văn Khoa đã bán nhà và chuyển đến nơi ở mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Hồ Văn Khoa tại cơ quan chức năng. Ảnh: BCA

Hồ Văn Khoa từng được biết đến trên Facebook, YouTube và TikTok với hình ảnh mang phong cách "đại ca" trên mạng xã hội. Người này thường xuyên livestream, thể hiện các mối quan hệ xã hội và tham gia vào những mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng.

Theo hồ sơ được công bố trước đây, Khoa từng bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt 14 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" vào năm 2014.

Năm 2021, Khoa tiếp tục bị xét xử liên quan vụ nổ súng nhằm vào xe của Dương Minh Tuyền tại Hải Dương. Tháng 3/2021, TAND huyện Thanh Miện tuyên phạt Khoa tổng cộng 39 tháng tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Gần đây, Hồ Văn Khoa xuất hiện cùng Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) tại một xưởng ở Bắc Ninh. Hai người được cho là đã livestream với nội dung chửi bới, thách thức chủ xưởng là Trần Đình Tiệp, còn được biết đến với biệt danh "Vua Quạt".

Vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng") và Trần Đình Tiệp liên quan đến hoạt động từ thiện.

Trong khi vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ, thông tin từ chính quyền địa phương cho thấy cả Hồ Văn Khoa và Nguyễn Văn Hợi đều đã rời nơi đăng ký quê quán từ nhiều năm trước. Chính quyền cơ sở hiện không nắm được địa chỉ cư trú cụ thể cũng như công việc hiện tại của hai người này.