Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa bị khởi tố sau loạt livestream gây náo loạn mạng xã hội

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), sau khi Khánh Sky đến nhà Vua Quạt livestream chửi bới và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật.

Trong thời gian qua, Khánh Sky và Vua Quạt xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi trên mạng xã hội. Các đối tượng nhiều lần livestream với nội dung phản cảm, xúc phạm, công kích lẫn nhau.

Những buổi phát trực tiếp này thu hút lượng lớn người xem, tương tác và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các đối tượng đã lợi dụng những mâu thuẫn để tạo nội dung nhằm tăng lượt xem, tương tác, qua đó mở rộng sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Không dừng lại ở những màn tranh cãi trên livestream, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến nhà Trần Đình Tiệp để gây rối trật tự. Sự việc sau đó tiếp tục được phát trực tiếp, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của những người liên quan mà còn gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, khởi tố Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Xưởng của Vua Quạt tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 7/8, phóng viên Báo Tiền Phong có mặt ở nhà xưởng của Vua Quạt, thuộc khu đất giáp ranh thôn Yên Hậu, xã Tam Giang và thôn An Ninh, xã Văn Môn. Theo quan sát, xưởng không thấy hoạt động, bên ngoài khóa cửa. Theo một người hàng xóm, xưởng của Vua Quạt đã tạm dừng hoạt động mấy ngày qua.