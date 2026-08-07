Nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, kiểm tra 98 công nhân tại 3 xã

Ngày 7/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy (từ ngày 5/8 đến 20/9/2026), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường cùng các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác rà soát, kiểm tra trên toàn địa bàn.

Chỉ trong hai ngày đầu ra quân, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, góp phần từng bước làm sạch địa bàn ngay từ cơ sở.

Tại xã Tam Xuân, lực lượng Công an phối hợp kiểm tra 9 trường hợp đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, kết quả đều âm tính; đồng thời test nhanh 8 trường hợp nghi sử dụng trái phép chất ma túy, cũng đều âm tính.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra hành chính tại quán karaoke NICE 2, Công an phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trước khi đến quán và tự nguyện giao nộp một gói chất nghi là ketamine. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tại phường Liên Chiểu , ngay trong sáng 5/8, Công an phường tổ chức kiểm tra Chung cư Hòa Khánh, test nhanh 74 trường hợp và phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Trong tối cùng ngày, lực lượng tiếp tục kiểm tra các đối tượng thuộc diện quản lý, nhà trọ và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 2 vụ với 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện có hành vi vi phạm quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự; đồng thời phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Các vụ việc đang được Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hòa Khánh cũng phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, tang vật được thu giữ và vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở các địa phương khác, công tác rà soát, kiểm tra được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại xã Chiên Đàn , lực lượng Công an test nhanh 33 công nhân tại Công ty Thái Bình, kết quả đều âm tính; đồng thời kiểm tra 2 trường hợp nghi vấn, phát hiện 1 trường hợp dương tính với heroin, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và đưa vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại xã Vu Gia , Công an xã kiểm tra 60 công nhân làm việc tại hai doanh nghiệp trên địa bàn và 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, qua đó phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy dạng đá; lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tại xã Tiên Phước , Công an xã test nhanh 33 trường hợp, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ xử lý hành chính; đồng thời vận động 1 trường hợp tham gia cai nghiện tự nguyện.

Đáng chú ý, từ quá trình đấu tranh, khai thác các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an đã phát hiện, làm rõ 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong khi đó, tại xã Tam Anh, lực lượng Công an kiểm tra, test nhanh 18 trường hợp tại quán karaoke No.1, gồm nhân viên, tiếp viên và khách hát, kết quả tất cả đều âm tính.

Tại xã La Dêê , kiểm tra 4 trường hợp, kết quả đều âm tính.

Còn tại xã Trà Vân , lực lượng Công an test ngẫu nhiên 5 trong tổng số 17 công nhân đang thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn, 100% cho kết quả âm tính; đồng thời kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao ý thức của người lao động và đơn vị thi công trong công tác phòng ngừa.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đợt cao điểm 45 ngày đêm sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn", tập trung tổng rà soát người nghi sử dụng, người sử dụng trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm và địa bàn tiềm ẩn phức tạp; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển hóa địa bàn, xây dựng các xã, phường không ma túy, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.