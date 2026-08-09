Công an có cảnh báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ, người dân nên biết rõ

Theo Công an phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, lợi dụng chủ trương chuyển đổi số và sự thiếu cảnh giác của người dân, nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao đang triển khai một thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu quốc gia.

Kẻ gian tung hỏa mù và liên tục thúc ép nạn nhân phải nhanh chóng thực hiện các bước "cập nhật", "tích hợp" hoặc "đồng bộ" thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tiếp lên ứng dụng VNeID. Mục đích thực sự đằng sau vỏ bọc hỗ trợ người dân này là nhằm tìm cách xâm nhập vào thiết bị, đánh cắp toàn bộ dữ liệu cá nhân quan trọng và ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin qua điện thoại hoặc mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước, thông báo người dân phải khẩn trương cập nhật thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện một trong các hành vi sau:

- Truy cập vào đường link lạ do đối tượng cung cấp;

- Tải, cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc;

- Cung cấp số căn cước, hình ảnh giấy tờ cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng;

- Cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP;

- Chuyển tiền để nộp “phí cập nhật”, “phí xác minh”, “phí đồng bộ dữ liệu” hoặc thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn.

Khi người dân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện giao dịch chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công an phường Yên Sơn

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác thực OTP cho bất kỳ người nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

2. Không truy cập các đường link lạ; không tải, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc ứng dụng được người lạ hướng dẫn cài đặt.

3. Không chuyển tiền để thực hiện việc “cập nhật”, “xác minh”, “đồng bộ” thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID.

4. Cơ quan Công an và các cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền qua điện thoại để cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID.

5. Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh hoặc xác minh thông tin liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc Công an phường Yên Sơn để được hướng dẫn; không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng gọi điện, nhắn tin không rõ danh tính.

Khi phát hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu nghi vấn, đề nghị người dân lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, đường link, tài khoản liên quan và báo ngay cho Công an phường Yên Sơn để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.

Đề nghị Nhân dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, không để các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình