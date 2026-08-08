Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan quân đội

Sĩ quan địa phương có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu

Sáng 8/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng .

Phát biểu thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trân trọng sự cầu thị của Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở tổ vừa qua.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: Như Ý.

Về sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Hòa “bảo lưu ý kiến” về việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan. “Lực lượng quân đội hiện nay rất chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sĩ quan được đào tạo bài bản. Nếu tuổi nghỉ hưu sớm, nguồn nhân lực sẽ rất lãng phí”, ông Hòa bày tỏ.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, nếu nghỉ hưu sớm cũng có thể ảnh hưởng tới quỹ bảo hiểm xã hội. Đối với sĩ quan thuộc các binh chủng, quân chủng trực tiếp chiến đấu thường xuyên, liên tục trên biển, trên không, có thể xem xét cho nghỉ hưu sớm.

Riêng đối với sĩ quan công tác tại địa phương, như ở quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, cơ quan quân sự cấp xã và làm công tác quản lý hành chính, ông đề nghị nghiên cứu, đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu.

“Chính trị viên phải là lực lượng chính quy”

Liên quan đến chức danh Bí thư Đảng ủy xã kiêm chính trị viên , ông Hòa nói, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nên tách hai vị trí chức năng này ra. “Chính trị viên phải là lực lượng chính quy vì Bí thư Đảng ủy hiện nay công việc rất nhiều”, đại biểu nhìn nhận.

Thượng tướng Bế Xuân Trường (đại biểu đoàn Cao Bằng). Ảnh: Như Ý.

Cũng tại phiên thảo luận, Thượng tướng Bế Xuân Trường (đại biểu đoàn Cao Bằng) cho hay, đất nước ta đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp lại đơn vị hành chính, tạo không gian phát triển mới. Việc sửa đổi một số điều của 9 đạo luật là cần thiết để phù hợp với thế trận quốc phòng, an ninh.

“Chúng ta xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ để xử lý tất cả các tình huống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị”, ông Trường nhấn mạnh.

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ này, ông cho rằng, cần phải chính quy hóa cơ quan quân sự xã, phường. Về chức danh chính trị viên, ông cũng cho rằng nên bố trí sĩ quan chính quy, được đào tạo bài bản, có chuyên nghiệp sâu, thực hiện đúng chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

“Bí thư Đảng ủy xã không nên kiêm nhiệm vì không được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. Cần một người chuyên sâu là Chính trị viên và phải có cơ quan giúp việc đồng bộ mới xây dựng được khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu quan điểm.

Sẽ bổ sung khi có quyết định chính thức

Tiếp thu, giải trình cuối phiên họp về nội dung đại biểu nêu, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - cho biết, trước đây khi từ 63 đơn vị cấp tỉnh giảm còn 34 đơn vị cấp tỉnh và không còn cấp huyện thì Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có ba công chức và ba công chức này không thể đảm nhiệm chức danh chính trị viên xã, cho nên Bí thư Đảng ủy xã phải kiêm nhiệm chức danh này.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Như Ý.

Bây giờ, quân đội đưa sĩ quan về cấp xã để chính quy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trước đó xác định dự kiến sau khi tổng kết, rút kinh nghiệm 1 năm (từ 1/7/2025 đến 1/7/2026) tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới thực hiện chủ trương đưa sĩ quan về cấp xã.

Tuy nhiên, sau 6 tháng đã xuất hiện bất cập. Vì vậy quân đội quyết định đưa sớm sĩ quan về cấp xã và được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục giao Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm chức danh chính trị viên.

“Chúng tôi đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền. Khi có quyết định chính thức, chúng tôi sẽ bổ sung nội dung này vào luật ngay”, Đại tướng Phan Văn Giang nói thêm.

Giải trình về việc xây dựng thao trường, bãi tập cho cấp xã, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết trước đây, mỗi huyện thường xác định có 1-2 thao trường. Tuy nhiên, hiện nay không còn cấp huyện, trong khi nhiều xã được sáp nhập, nên xã phải có thao trường để lực lượng dân quân tự vệ có nơi rèn luyện, huấn luyện.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết mỗi tỉnh có thể bố trí 1-3 thao trường phục vụ diễn tập bắn đạn thật và thực hiện các bài kiểm tra. Tuy nhiên, không phải xã, phường nào cũng có thể xây dựng thao trường để bắn các loại vũ khí có sức sát thương lớn, do phải đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn.

Dự thảo sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã bỏ quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Thay vào đó, hạn tuổi của chức danh này sẽ được áp dụng theo hạn tuổi của sĩ quan dự bị tương ứng với cấp bậc quân hàm. Cụ thể, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị theo cấp bậc quân hàm như sau: cấp úy 53, thiếu tá 55, trung tá 57, thượng tá 59, đại tá 61 và cấp tướng là 63 tuổi.



