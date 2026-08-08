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Kiểm tra tủ đựng bát, đĩa trong nhà, công an bắt Sùng Thị Dụ 47 tuổi

| | Xã hội

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Hố Mít, công an đã tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Sùng Thị Dụ.

Công an tỉnh Lai Châu ngày 7/8/2026 cho biết, Công an xã Pắc Ta vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 38 gói chất bột màu trắng nghi là heroin.

Trước đó, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2026, Tổ phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Công an xã Pắc Ta trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Hố Mít, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Sùng Thị Dụ (sinh năm 1979, trú tại bản Hố Mít, xã Pắc Ta). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Sùng Thị Dụ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã thu giữ tại hiện trường các dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 01 mảnh giấy bạc đã bị than hóa, 01 bật lửa gas màu xanh, 01 ống hút nhựa màu trắng và 03 gói chất bột màu trắng được gói bằng các mảnh nilon màu trắng, màu hồng.

Sùng Thị Dụ (trái) và tang vật - Ảnh: Công an Lai Châu

Quá trình làm việc, đối tượng Sùng Thị Dụ đã tự giác giao nộp thêm 01 túi nilon màu xanh bên trong chứa 15 gói chất bột màu trắng và 01 túi nilon màu hồng bên trong chứa 20 gói chất bột màu trắng được cất giấu trên tủ đựng bát, đĩa trong nhà. Làm việc với cơ quan Công an, Sùng Thị Dụ khai nhận toàn bộ số chất bột màu trắng nói trên đều là heroin.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, niêm mạc, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa đối tượng Sùng Thị Dụ cùng tang vật về trụ sở Công an xã để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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