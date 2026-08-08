Khởi tố, cấm xuất cảnh với chủ hộ kinh doanh Trang Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 7/8/2026 cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1997, ngụ khu phố Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Theo kết quả điều tra, vào ngày 31/5/2026, tại hộ kinh doanh Trang Dương do Nguyễn Ngọc Thành làm chủ (địa chỉ tại khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 845 sản phẩm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Bị can Nguyễn Ngọc Thành - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp Bị can Nguyễn Ngọc Thành - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Tang vật thu giữ gồm các mặt hàng thời trang và phụ kiện như áo, quần, nón, dép có gắn tem, nhãn mác, giả mạo tinh vi nhãn hiệu của các tập đoàn lớn thường bị nhắm đến như: Gucci, Dior, Hermes, Louis Vuitton,... nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Căn cứ vào kết luận định giá, tổng giá trị của số hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ này là hơn 200 triệu đồng.