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XSMN 8/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/8/2026

| | Xã hội

XSMN 8/8/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 8/8 được cập nhật lúc 16h15, theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/8/2026

Kết quả XSMN hôm nay thứ bảy ngày 8/8/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h30, được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết của Tp Hồ Chí Minh (XSHCM), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG), Long An (XSLA). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 8/8 được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 8/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 8/8/2026

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/8/2026.

Xem lại kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

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Kết quả XSMN ngày 7/8/2026 đầy đủ, chính xác nhất. KQXSMN 7/8/2026.

Kết quả xổ xố miền Nam ngày 7/8/2026.

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Kết quả XSMN ngày 6/8/2026 đầy đủ, chính xác nhất. KQXSMN 6/8/2026.

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Kết quả XS MN ngày 5/8/2026 đầy đủ, chính xác nhất. KQXSMN 5/8/2026.

Kết quả xổ xố miền Nam ngày 5/8/2026.

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Kết quả XS MN ngày 4/8/2026 đầy đủ, chính xác nhất. KQXSMN 4/8/2026.

Kết quả xổ xố miền Nam ngày 4/8/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: TP.HCM (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Bến Tre (XSBTR), Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL).

- Thứ Tư: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Tây Ninh (XSTN), An Giang (XSAG), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).

- Chủ Nhật: Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL)

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

Vé số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000 VNĐ, mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi kỳ mở thưởng gồm 9 hạng giải (từ Tám đến Đặc biệt) tương ứng với 18 lần quay số.

Chi tiết các hạng giải chính

Giải 8: Trùng 2 số cuối, nhận 100.00 đồng

Giải 7: Trùng 3 số cuối, nhận 200.000 đồng

Giải 6: Trùng 4 số cuối một trong 3 giải sáu, nhận 400.000 đồng.

Giải 5: Trùng 4 số cuối, nhận 1.000.000 đồng.

Giải 4: Trùng 5 số cuối một trong 7 giải tư, nhận 3.000.000 đồng.

Giải 3: Trùng 5 số cuối một trong 2 giải ba, nhận 10.000.000 đồng.

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối, nhận 15.000.000 đồng

Giải Đặc Biệt: Trùng toàn bộ 6 số, nhận 2.000.000.000 đồng

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Website VTC News (vtcnews.vn): Cập nhật liên tục, chuẩn xác 100% kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) theo thời gian thực, đồng thời lưu trữ dữ liệu các kỳ quay trước giúp người dùng tra cứu lại dễ dàng.

- Truyền hình & YouTube: Xem trực tiếp diễn biến quay thưởng vào khoảng 16h15 mỗi ngày trên các kênh đài tỉnh hoặc nền tảng trực tuyến.

- Cú pháp SMS: Soạn tin nhắn theo hướng dẫn in sẵn trên mặt sau tờ vé số để nhận thưởng về điện thoại ngay sau khi có công bố.

Truy cập vtcnews.vn - kênh thông tin cung cấp chính xác 100% kết quả xổ số 3 miền mỗi ngày, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm lịch sử quay thưởng các ngày trước đó.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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