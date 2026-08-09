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Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2026 cao nhất 26,61

| | Xã hội

Học viện Ngân hàng công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy 2026, Kinh doanh quốc tế cao nhất 26,61 điểm, nhiều chương trình có điểm từ 20,2 trở lên

Trưa 9/8, Học viện Ngân hàng công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Ở nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao, Kinh doanh quốc tế dẫn đầu với 26,61 điểm, tiếp đến là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 26,28 điểm, Tài chính 26,08 điểm và Kiểm toán 26,06 điểm. Một số ngành khác có mức điểm từ 25 điểm trở lên như Kế toán 25,83 điểm, Luật kinh tế 25,75 điểm, Hệ thống thông tin quản lý 25,74 điểm, Ngân hàng 25,62 điểm, Marketing 25,56 điểm, Công nghệ tài chính 25,48 điểm, Quản trị kinh doanh 25,40 điểm, Kinh tế đầu tư 25,35 điểm và Kinh tế quốc tế 25,32 điểm.

Ở các ngành còn lại, Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh lấy 25 điểm, Luật học 24,75 điểm và Công nghệ thông tin 24,2 điểm. Các chương trình có mức điểm trúng tuyển thấp nhất là 20,2 điểm, chủ yếu thuộc một số chương trình liên kết, cấp song bằng với các trường đại học nước ngoài.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2026.

Theo thông báo của học viện, điểm trúng tuyển được công bố tương đương về phương thức xét tuyển gốc, trong đó phương thức xét tuyển 4 là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Ngân hàng cho biết thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển từ 14h ngày 10/8/2026 trên hệ thống tra cứu của Học viện hoặc trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhóm trường miền Bắc.

Học viện Ngân hàng công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy 2026, ngành Kinh doanh quốc tế cao nhất 26,61 điểm. (Ảnh: FBNT)

Đối với thí sinh trúng tuyển, Học viện Ngân hàng sẽ gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10/8.

Sau khi có kết quả, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định. Nhà trường đồng thời đề nghị thí sinh theo dõi website và fanpage chính thức của Học viện Ngân hàng để cập nhật hướng dẫn chi tiết về các bước làm thủ tục nhập học.

Lệ Thu/VTC News

VTC News

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