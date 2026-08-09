Chèn ép xe khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, tài xế bị phạt 45 triệu đồng

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế T.L.Q. (sinh năm 2000, trú tại xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) số tiền 45 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng do có hành vi lạng lách, đánh võng, chèn ép xe khác trên cao tốc.

Chiếc xe tải BKS 98H-084.23 chèn ép xe tải khác sau khi bị vượt phải. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, chiều 28/7, mạng xã hội lan truyền clip cho thấy một chiếc xe tải vượt lên từ phía bên phải xe tải mang biển số 98H-084.23 tại Km128+500 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hướng đi Lạng Sơn, thuộc địa phận phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, chiếc xe 98H-084.23 bám theo, liên tục áp sát, chuyển làn đột ngột rồi tạt đầu xe tải vừa vượt. Hành vi này diễn ra trên tuyến cao tốc có mật độ phương tiện khá đông, đặc biệt khu vực qua Khu công nghiệp Quang Châu.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc và lo lắng hành động lái xe theo kiểu chèn ép, tạt đầu có nguy cơ gây va chạm, tai nạn liên hoàn, đe dọa sự an toàn của nhiều phương tiện đang lưu thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Đội CSGT đường bộ số 4 xác minh, làm rõ về phương tiện và người điều khiển.Cơ quan chức năng sau đó mời tài xế T.L.Q. đến làm việc.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định hành vi của tài xế này vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và lập biên bản xử lý.

Trước đó, khoảng 14h12 ngày 2/8, tại khu vực ngã ba cầu Kìm, Quốc lộ 39B, thuộc Tổ dân phố Thượng Cẩm, phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên), một vụ tai nạn thương tâm xảy ra do vượt ẩu.

Xe tải phóng nhanh vào làn đường hỗn hợp, va chạm với xe máy đang đi phía trước, khiến người phụ nữ chết tại chỗ. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, ô tô tải do Lê Đức Thơi (sinh năm 1977, trú thôn 2, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy theo hướng từ xã Vũ Quý đi phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên), đến địa điểm nêu trên thì va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1989, trú tại thôn Vân Động Nam, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) lái, đi phía trước cũng chiều.

Chị L. mất ngay tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Sau đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy, khi tín hiệu đèn giao thông màu xanh tại nút giao này còn khoảng 10 giây. chị L. đang đi xe máy trong làn đường hỗn hợp và gần mép đường.

Trong khi một số ô tô con cũng đang giảm tốc độ và chạy ở làn giữa thì ô tô tải do Lê Đức Thơi điều khiển từ phía sau bất ngờ lao nhanh, vượt phải từ làn giữa đường cùng chiều, đi vào làn đường hỗn hợp.

Sáng 8/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với tài xế lái xe tải phóng nhanh vượt ẩu, cán xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong trên quốc lộ 39B qua địa phận phường Trần Lãm (Hưng Yên).