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Bắt tạm giam người đàn ông dùng roi đánh 5 chú tiểu ở chùa Bầu

| | Xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố người đàn ông đang tu tập tại chùa Bầu, đánh đập dã man bé trai như thời trung cổ gây phẫn nộ.

Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Duy là người đàn ông mặc áo nâu, đánh bé trai tàn bạo như thời trung cổ trong clip khiến dư luận phẫn nộ.

Khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu sồng đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày khi nắm được vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy, hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu (Phật Quang Tự) chia sẻ về sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các trẻ em.

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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