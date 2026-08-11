Công an điều tra số tiền mặt trị giá 50 triệu đồng, bắt Nguyễn Văn Hà SN 1988

Ngày 10/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết liệt truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Tây Hồ đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Văn Hà (SN 1988, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) là đối tượng đột nhập nhà dân tại thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ, trộm cắp 50 triệu đồng cùng 01 điện thoại di động.

Hà là đối tượng có 03 tiền án, gồm 02 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và 01 tiền án về tội "Cướp giật tài sản"; mới chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương ngày 01/6/2026.

Khoảng 16 giờ ngày 27/7, Công an xã Tây Hồ tiếp nhận tin báo của bà L (SN 1957, trú thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản.

Theo trình báo, khoảng 14 giờ cùng ngày, trước khi đi làm đồng, bà L đã đóng cửa nhà. Đến khoảng 15 giờ 10 phút quay về, bà phát hiện bên trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.

Kiểm tra tài sản cất giữ, bà L phát hiện bị mất 01 điện thoại Samsung Galaxy A16 trị giá khoảng 3,5 triệu đồng và 50 triệu đồng tiền mặt để trong tủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Từ dấu vết tại hiện trường, tài sản bị chiếm đoạt và phương thức gây án, cảnh sát nhận định đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu chuyên nghiệp.

Các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa xuống địa bàn, đồng loạt rà soát, khoanh vùng những đối tượng trọng điểm; từng nguồn tin, từng dấu vết và chi tiết liên quan được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng.

Qua quá trình truy xét quyết liệt và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, những manh mối về đối tượng gây án dần lộ diện. Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Văn Hà chính là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hà tỏ ra ngoan cố, liên tục phủ nhận hành vi và cho rằng mình không liên quan đến vụ trộm.

Tuy nhiên, những lời chối tội của đối tượng không thể đứng vững trước các tài liệu, chứng cứ mà lực lượng cảnh sát đã dày công thu thập trong quá trình truy xét.

Bằng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ sắc bén, từng bước làm rõ những điểm bất hợp lý trong lời khai, lực lượng cảnh sát hình sự đã buộc Hà phải thừa nhận chính mình là người đột nhập nhà bà Lý, lấy trộm 50 triệu đồng cùng 01 điện thoại di động.

Hà khai nhận, sau khi ra tù, do không có nghề nghiệp, cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng thường đón xe đến các vùng nông thôn, lợi dụng lúc người dân đi làm đồng, nhà vắng người để đột nhập lấy tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 27/7, Hà đón xe Grab từ phường Tam Kỳ đến xã Tây Hồ, sau đó đi bộ vào các khu dân cư tìm nhà sơ hở.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, phát hiện nhà bà L tại thôn Đại Đồng không có người, Hà phá khóa cửa sau, đột nhập lấy 01 điện thoại cùng 50 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Sau đó, Hà dùng chính chiếc điện thoại vừa trộm được gọi tài xế đến đón về Tam Kỳ rồi trở về xã Thăng Trường. Điện thoại được Hà mang bán, còn số tiền trộm được dùng chuộc điện thoại đã cầm cố, chơi game và tiêu xài.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm 01 điện thoại Samsung Galaxy A16, 01 điện thoại Oppo A56 của đối tượng, 418 nghìn đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện Phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà về hành vi "Trộm cắp tài sản"; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, chỉ một khoảng thời gian ngắn vắng nhà cùng những sơ hở trong bảo quản tài sản cũng có thể trở thành cơ hội để kẻ gian ra tay. Đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi người dân thường xuyên đi làm đồng, nhà cửa có thời điểm không có người trông coi, việc chủ động phòng ngừa càng cần được chú trọng.

Khi phát hiện dấu hiệu đột nhập hoặc mất trộm tài sản, người dân cần hạn chế làm xáo trộn hiện trường và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất. Những dấu vết được bảo toàn và thông tin cung cấp kịp thời có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp lực lượng Công an nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng gây án.