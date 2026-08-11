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Tử hình Kiều Ngọc Anh SN 1999

| | Xã hội

Bản án tử hình cho kẻ giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy xảy tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 10/8, Cổng TTĐT Viện KSND tỉnh Hưng Yên đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử vụ án Kiều Ngọc Anh (SN 1999) bị Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên truy tố về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Tử hình Kiều Ngọc Anh (SN 1999) - Ảnh 1.

Kiểm sát viên công bố bản Cáo trạng. Ảnh: Cổng TTĐT Viện KSND tỉnh Hưng Yên

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát: Khoảng 13 giờ ngày 14/01/2026, tại đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên; Kiều Ngọc Anh đã có hành vi dùng dao bầu đâm nhiều nhát trúng vào các vùng ngực, bụng, sườn, cánh tay của chị Bùi Thị Thanh Lon làm chị Lon tử vong tại chỗ; Kiều Ngọc Anh chiếm đoạt của chị Lon 01 xe môtô Vision biển số 28FN-094.49, trị giá 31.000.000 đồng và 1.000.000 đồng để trong cốp xe. S

au đó, Kiều Ngọc Anh để dao tại sàn để chân xe mô tô đã cướp của chị Lon và đi đến đường liên xã thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; Kiều Ngọc Anh gọi chị Nguyễn Thị Sáng dừng lại nhưng chị Sáng không dừng lại và lúc này có 01 xe ô tô tải đi ngang qua nên Kiều Ngọc Anh không dám đuổi theo chị Sáng mà di chuyển thêm 300 m nữa thì gặp chị Nguyễn Thị Xuân đi ngược chiều.

Kiều Ngọc Anh đã đuổi theo và dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào các vùng ngực, sườn của chị Xuân; chị Xuân hô hoán, cầu cứu nên Kiều Ngọc Anh bỏ chạy, chưa chiếm đoạt được tài sản. Chị Xuân được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Tử hình Kiều Ngọc Anh (SN 1999) - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Lương Chưởng – Phó viện trưởng tham gia xét hỏi bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Cổng TTĐT Viện KSND tỉnh Hưng Yên

Căn cứ kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Kiều Ngọc Hưng về tội Giết người, theo quy định tại các điểm a, g, n khoản 1 Điều 123; 08 năm tù về tội Cướp tài sản quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168; 01 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung đối với 03 tội danh nêu trên với mức án Tử hình.

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Bị cáo Kiều Ngọc Anh tại phiên tòa. Ảnh: Cổng TTĐT Viện KSND tỉnh Hưng Yên

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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