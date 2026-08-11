Người dân nên kiểm tra nội dung này trên VNeID trước ngày 15/8

Từ ngày 15/8/2026, nhiều công dân sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, đặt mục tiêu thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và mở rộng các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Từ ngày 15/8, nhiều công dân sử dụng VNeID sẽ được miễn, giảm phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến nếu đáp ứng các điều kiện theo nghị quyết mới của Chính phủ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

Theo quy định, đối tượng được xem xét hưởng chính sách ưu đãi là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng.

Năm loại thông tin, giấy tờ bắt buộc gồm giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài các giấy tờ cơ bản nêu trên, tùy từng thủ tục hành chính, người dân có thể phải bổ sung thêm các dữ liệu chuyên ngành như giấy phép lái xe, đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ, mã số thuế cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý lịch tư pháp, giấy đăng ký kết hôn hoặc các loại giấy tờ khác theo yêu cầu.

Theo Nghị quyết, người đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với nhiều thủ tục hành chính phổ biến như đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB; cấp phiếu lý lịch tư pháp; một số thủ tục hộ tịch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe máy.

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

Bên cạnh chính sách ưu đãi về phí và lệ phí, Chính phủ cũng định hướng tiếp tục phát triển VNeID trở thành nền tảng số phục vụ toàn diện cho người dân. Ứng dụng sẽ hỗ trợ truy cập dữ liệu số cá nhân, định danh và xác thực điện tử, đồng thời cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

VNeID cũng được mở rộng khả năng liên kết với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và tài khoản tiền di động nhằm phục vụ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch hợp pháp khác.

Theo định hướng của Chính phủ, ứng dụng này sẽ trở thành kênh giao tiếp chính thức, an toàn giữa người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ số trong đời sống.

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ