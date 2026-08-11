Bắt khẩn cấp Phạm Bá Nam SN 2001 liên quan số tiền 100 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Bá Nam, SN: 2001 trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Minh, SN: 1990 trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Ngọc Vinh, SN: 1986 trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ đều về hành vi "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Bùi Văn Minh. Ảnh: CA Phú Thọ

Trước đó, ngày 02/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Phạm Bá Nam, Bùi Văn Minh và Nguyễn Ngọc Vinh có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán số lô, số đề được thua bằng tiền thông qua mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua ứng dụng mạng xã hội "Kakaotalk".

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vinh. Ảnh: CA Phú Thọ

Đối tượng Phạm Bá Nam. Ảnh: CA Phú Thọ

Quá trình điều tra xác định: Bản thân Nam là công nhân tại Công ty Power Logics, do muốn kiếm tiền nhanh chóng nên Nam nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức bán số lô số đề trái phép cho người khác.

Trong quá trình làm việc tại Công ty, Nam nói chuyện với Vinh và Minh về việc Nam có đánh bạc dưới hình thức mua, bán trái phép các số lô, số đề thì Minh, Vinh đều đồng ý tham gia và thống nhất cách thức đánh bạc, tỷ lệ thắng thua theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc và hẹn thanh toán tiền vào ngày hôm sau.

Cơ quan điều tra xác định: Ngày 22/3/2026, Phạm Bá Nam đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán trái phép số lô, số đề với Bùi Văn Minh với tổng số tiền đánh bạc là 8.850.000 đồng; Ngày 05/5/2026, Phạm Bá Nam tiếp tục có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán trái phép số lô, số đề về với Nguyễn Ngọc Vinh với tổng số tiền đánh bạc là 91.670.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.