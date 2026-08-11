Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Phạm Bá Nam SN 2001 liên quan số tiền 100 triệu đồng

| | Xã hội

Phạm Bá Nam là công nhân nhưng do muốn kiếm tiền nhanh chóng nên Nam nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức bán số lô số đề.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Bá Nam, SN: 2001 trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Minh, SN: 1990 trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Ngọc Vinh, SN: 1986 trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ đều về hành vi "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bắt khẩn cấp Phạm Bá Nam SN 2001 liên quan số tiền 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Văn Minh. Ảnh: CA Phú Thọ

Trước đó, ngày 02/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Phạm Bá Nam, Bùi Văn Minh và Nguyễn Ngọc Vinh có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán số lô, số đề được thua bằng tiền thông qua mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua ứng dụng mạng xã hội "Kakaotalk".

Bắt khẩn cấp Phạm Bá Nam SN 2001 liên quan số tiền 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vinh. Ảnh: CA Phú Thọ

Bắt khẩn cấp Phạm Bá Nam SN 2001 liên quan số tiền 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Bá Nam. Ảnh: CA Phú Thọ

Quá trình điều tra xác định: Bản thân Nam là công nhân tại Công ty Power Logics, do muốn kiếm tiền nhanh chóng nên Nam nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức bán số lô số đề trái phép cho người khác.

Trong quá trình làm việc tại Công ty, Nam nói chuyện với Vinh và Minh về việc Nam có đánh bạc dưới hình thức mua, bán trái phép các số lô, số đề thì Minh, Vinh đều đồng ý tham gia và thống nhất cách thức đánh bạc, tỷ lệ thắng thua theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc và hẹn thanh toán tiền vào ngày hôm sau.

Cơ quan điều tra xác định: Ngày 22/3/2026, Phạm Bá Nam đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán trái phép số lô, số đề với Bùi Văn Minh với tổng số tiền đánh bạc là 8.850.000 đồng; Ngày 05/5/2026, Phạm Bá Nam tiếp tục có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán trái phép số lô, số đề về với Nguyễn Ngọc Vinh với tổng số tiền đánh bạc là 91.670.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai bộ đồng ý nghỉ 7 ngày Tết Đinh Mùi, 4 ngày lễ văn hóa

Hai bộ đồng ý nghỉ 7 ngày Tết Đinh Mùi, 4 ngày lễ văn hóa Nổi bật

Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh

Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh Nổi bật

Từ 1/7/2026, có khách ngủ lại nhà qua đêm phải thông báo trước mấy giờ?

Từ 1/7/2026, có khách ngủ lại nhà qua đêm phải thông báo trước mấy giờ?

08:05 , 11/08/2026
Công an đề nghị 656 chủ phương tiện trong danh sách sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 656 chủ phương tiện trong danh sách sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07:38 , 11/08/2026
Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

07:20 , 11/08/2026
Khởi tố kẻ giả danh cán bộ, nhận tiền ‘chạy’ thủ tục đất đai

Khởi tố kẻ giả danh cán bộ, nhận tiền ‘chạy’ thủ tục đất đai

07:08 , 11/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên