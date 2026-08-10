Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Hùng SN 1995: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang điều tra, giải quyết vụ án Lê Văn Hùng, sinh năm 1995, trú tại thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về hành vi "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025). Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã "Đặc biệt nguy hiểm" đối với Lê Văn Hùng về tội danh trên.

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi Lê Văn Hùng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can. Trường hợp bị can cố tình tiếp tục bỏ trốn đến khi xét xử vắng mặt thì đồng nghĩa với việc bị can từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

*Theo Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội "Cướp tài sản" có thể bị:

- Phạt tù từ 03 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;

- Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc liên hệ đồng chí Dương Văn Hòa, Điều tra viên, số điện thoại 036.8483.859 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.