Đề xuất cấm tuyệt đối mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6

Ngày 10/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm, Cục đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai một số phương án tổ chức giao thông nhằm nâng cao an toàn, giảm ùn tắc và tối ưu năng lực khai thác hạ tầng giao thông.

Đối với Quốc lộ 6, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu; tuyệt đối không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe .

Việc vượt xe chỉ thực hiện tại các đoạn đường đủ điều kiện an toàn hoặc có bố trí làn vượt riêng.

Một trường hợp ô tô lấn làn vượt ẩu bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu xử lý.

Với tuyến cao tốc, Cục CSGT tiếp tục nghiên cứu triển khai thí điểm quy định làn đường dành riêng để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (mỗi chiều đường có 3 làn xe chạy, 1 làn dừng xe khẩn cấp) và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (mỗi chiều đường có 2 làn xe chạy, 1 làn dừng xe khẩn cấp).

Làn đường ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách giữa được xác định là làn đường dành riêng để vượt xe.

Trước khi tổ chức giao thông theo phương pháp này, Cục CSGT sẽ tập trung tuyên truyền, thông tin rộng rãi để người lái xe nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Việc thí điểm “tổ chức làn vượt xe trên đường cao tốc” là bước tiếp theo trong quá trình đổi mới tư duy tổ chức giao thông hiện đại, góp phần hình thành văn hóa sử dụng làn đường đúng chức năng, nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột giao thông, phòng ngừa tai nạn và là cơ sở để đánh giá trước khi xem xét nhân rộng trên các tuyến cao tốc đủ điều kiện.

Cục CSGT cũng đề xuất bổ sung biển báo phân làn, biển điện tử VMS cảnh báo “Làn dành riêng để vượt xe - Không đi liên tục trên làn trái” ; đồng thời nâng cấp camera AI để ghi nhận quá trình di chuyển của phương tiện trên làn vượt, phục vụ công tác phạt nguội.

Theo đề xuất, thời gian vận hành thí điểm dự kiến từ quý IV/2026. Sau 3 tháng thí điểm, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá tác động giao thông, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.