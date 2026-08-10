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Khởi tố Trần Thị Tho SN 1980 liên quan đến số tiền hơn 600 triệu đồng

| | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tho về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2024 trên địa bàn phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Theo điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, Trần Thị Tho (SN 1980; thường trú tại: thôn Tây Nghĩa, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của bị hại, rồi tiêu xài cá nhân hết.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tho về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Tho (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Tho thì liên hệ Văn phòng CSĐT Công an Thành phố (Điều tra viên Nguyễn Trung Nguyên; SĐT: 0972.398.681 - 083.273.9995).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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