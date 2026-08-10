Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, nắng nóng ở Bắc Bộ duy trì trong hôm nay và ngày mai, trước khi giảm nhẹ từ 12/8. Nhiệt độ cao nhất duy trì mức 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng ở miền Trung bắt đầu gia tăng và còn kéo dài ít nhất đến hết tuần. Từ 12/8, miền Trung sẽ nóng hơn miền Bắc.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, hôm nay 10/8, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như các trạm Bắc Ninh 37,2°C; Láng (Hà Nội) 37,9°C; Nho Quan (Ninh Bình) 37,2°C; Quảng Ngãi 37,1°C…

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lúc trưa nay quan trắc được ở trạm Láng là 37,9°C. Đây cũng là điểm nóng nhất cả nước quan trắc được trong trưa 10/8. Trạm Hoài Đức và Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ lần lượt là 36,3°C và 37,3°C.

Ngày 11-12/8, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, phổ biến 55-60%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trong khi nắng nóng bao trùm các khu vực trên thì ngày và đêm 10/8, cao nguyên Trung Bộ (bao gồm cả phía Đông tỉnh Lâm Đồng) và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện trong cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.