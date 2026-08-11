Công an đề nghị 656 chủ phương tiện trong danh sách sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo danh sách các phương tiện bị phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát. Các chủ phương tiện nên chú ý chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Theo thông báo, trong thời gian từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2026, hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 390 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, nhóm vi phạm được ghi nhận nhiều nhất là vi phạm vạch kẻ đường với 156 trường hợp. Tiếp đến là hành vi không đội mũ bảo hiểm với 80 trường hợp; vượt đèn đỏ 76 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 70 trường hợp và rẽ trái, quay đầu tại nơi có biển cấm 8 trường hợp.

Danh sách cụ thể bao gồm:

Danh sách phương tiện vi phạm tại Bắc Ninh được công bố để người dân chủ động tra cứu, xử lý theo quy định (Ảnh: CATBN)

Đáng chú ý, bên cạnh danh sách vi phạm được công bố tại Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa cập nhật danh sách phạt nguội mới.

Theo thông tin VnTraffic đăng tải, ngày 9/8/2026, cơ quan chức năng Ninh Bình công bố các trường hợp vi phạm được phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 đến ngày 4/8. Qua hệ thống camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Công an ghi nhận 266 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm:

Công an Ninh Bình công bố danh sách 266 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (Ảnh: VnTraffic)

Việc liên tục công bố danh sách phạt nguội tại các địa phương cho thấy hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đang được tăng cường sử dụng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Những hành vi không được lực lượng chức năng phát hiện trực tiếp tại thời điểm xảy ra cũng có thể được ghi nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Các danh sách phương tiện vi phạm được công khai nhằm giúp chủ xe chủ động kiểm tra thông tin, xác định phương tiện có liên quan và liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện việc xử lý.

Người điều khiển phương tiện cũng cần lưu ý thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sau khi nhận được thông báo, tránh để việc chậm xử lý ảnh hưởng đến các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định về tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, dừng đỗ và đội mũ bảo hiểm. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ hạn chế nguy cơ bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Chủ phương tiện có thể chủ động tra cứu thông tin phạt nguội và liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện phương tiện của mình nằm trong danh sách vi phạm để được hướng dẫn xử lý theo quy định hiện hành.